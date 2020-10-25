قالت الشرطة البريطانية، الأحد، إنها تتعامل مع حادث أمني، بعد اكتشاف وجود عدد من المتسللين على متن ناقلة نفط، قبالة جزيرة وايت جنوبي إنجلترا.
وذكرت "سكاي نيوز"، أن ما لا يقل عن 6 أشخاص تسللوا إلى ناقلة النفط "نيف أندروميدا"، التي كان من المفترض أن ترسو في ساوثهامبتون في وقت سابق من الأحد.
وأشارت إلى أن طائرة مروحية تابعة لخفر السواحل تحلق فوق السفينة، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق جزيرة وايت.
وتم أيضا تحديد "منطقة تقييد" من خمسة أميال بحرية، حول السفينة. ولا تزال السلطات تحاول معرفة تفاصيل الحادث.
وكانت السفينة التي يبلغ طولها 228 مترا تحمل 42 ألف طن من النفط الخام، وغادرت نيجيريا الأسبوع الماضي قبل أن تتجه إلى ساوثهامبتون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية تتعامل مع "واقعة" على متن سفينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.