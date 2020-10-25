هاميلتون يحطم الرقم القياسي لـ"الأسطورة"

حطم السائق البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الرقم القياسي، في عدد الانتصارات في سباقات فورمولا 1، الذي كان يتقاسمه مع الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر بطل العالم سبع مرات، محققا فوزه 92 في مسيرته باحتلاله المركز الأول في سباق جائزة البرتغال الكبرى المرحلة 12 من بطولة العالم على حلبة بورتيماو.

وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس وعلى الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول). وهو الفوز الثامن لهاميلتون هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الإيطالية وايفل الالمانية. كما عزز هاميلتون، بطل العالم ست مرات، حظوظه في اللقب الرابع على التوالي والسابع في مسيرته الاحترافية، وبالتالي معادلة رقم قياسي آخر لشوماخر في عدد الألقاب العالمية.

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