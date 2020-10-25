إسبانيا تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى أبريل المقبل

ووفقا لقناة "24 حورس" الإسبانية، صرح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسبانى، اليوم الأحد، عن آخر الإجراءات التى تم اتخاذها بهدف الحد من تفشى فيروس كورونا، بعد تضاعف أعداد المصابين بشكل كبير فى الأيام الماضية.
ووفقًا صحيفة "الباييس" الإسبانية أكد المسؤول الإسبانى فرض حالة الطوارئ بالبلاد إلى شهر أبريل المقبل، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة، وفى مقدمتها فرض حظر ليلى للتجول ابتداء من الساعة 11 حتى الساعة 6 صباحا، مع منح الحكومات المحلية صلاحية تقريب موعد أو تأخيره بساعة واحدة حسب خصوصيات كل منطقة.
كما يتضمن القرار بحسب "سبوتنيك"، منع التنقل بين المقاطعات الإسبانية إلا بترخيص رسمى بدءا من يوم غد الإثنين، فى إجراء يهدف إلى تقليل تحركات المواطنين قدر الإمكان حتى لا تتسع دائرة المناطق الموبوءة أكثر فأكثر، حيث تم منح رؤساء المقاطعات حق إغلاق حدود المناطق التى يدبرون شؤونها.
كما تم منع كل أشكال التجمعات التى تضم أكثر من 6 أشخاص، وذلك لمدة 15 يوما قابلة للتمديد فى حال استمرار تدهور الحالة الصحية بالبلد.
وقبل يومين، أصبحت إسبانيا أول دولة فى الاتحاد الأوروبى والسادسة فى العالم تتخطى مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة، أن العدد الفعلى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد فى إسبانيا منذ بداية الوباء "يتجاوز 3 ملايين"، وعدد الوفيات يقترب من 35 ألف حالة.
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