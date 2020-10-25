إسبانيا تستعد لإعلان حالة طوارئ جديدة تأهبا للموجة الثانية من كورونا

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكى بيدرو سانشيز -فى بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية على موقعها الإلكترونى- إلى عقد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء فى مدريد؛ لدراسة بنود المرسوم الملكى الجديد بشأن حالة التأهب، وهو نظام استثنائى يعادل حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف البيان أن سانشيز عرض احتمالية فرض حظر تجوال على 17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتى فى البلاد، موضحًا أن "الاقتراح لقى قبولًا من جانب غالبية هذه المناطق" التى طلبت ذلك.

وطلبت 9 مناطق إسبانية على الأقل من الحكومة المركزية إعلان حالة تأهب، علما أن بعض المناطق بادرت بنفسها إلى فرض قيود محلية مثل مدريد وقشتالة وليون، ومنطقة فالنسيا، ومدينة غرناطة.

وستكون هذه ثانى حالة تأهب خلال العام الحالى فى إسبانيا، بعد تلك التى أعلنت فى مارس الماضى لاحتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، واستمرت حتى يونيو.

وأصبحت إسبانيا أول دولة فى الاتحاد الأوروبى والسادسة فى العالم تتخطى مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة الماضية، أن العدد الفعلى للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" المستجد فى إسبانيا منذ بداية الوباء "يتجاوز 3 ملايين"، وأن عدد الوفيات يقترب من 35 ألف حالة.