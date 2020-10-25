إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021 

أعلنت الحكومة الإيرلندية أنها تتوقع أن تبدأ عملية تلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا قبل أبريل 2021.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في حديث لإذاعة "RTE" اليوم الأحد: "أشعر أننا إلى جانب الحكومة بتفاؤلها المتزايد بأن تتم المصادقة على لقاح ضد الفيروس في شهرين".

وأضاف فارادكار أن الحكومة تأمل في أنه "قد يبدأ التلقيح "في النصف الأول أو حتى في الربع الأول من العام المقبل".

وسجلت إيرلندا حتى الآن 56108 إصابات بفيروس كورونا بينها 1882 وفاة.