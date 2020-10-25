إشادة دولية بنظام الأمان الوظيفي في سلطنة عمان

أشادت منظمة العمل الدولية ممثلة في المكتب الإقليمي للدول العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتحسينات التي تشهدها منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي من أجل إيجاد تغطية شاملة وكافية لكافة العاملين وأسرهم في مختلف قطاعات العمل.

وهنأت المنظمة عبر خطاب موجّه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإنجاز الذي تحقق في عُمان بإصدار نظام الأمان الوظيفي.

وأكدت المنظمة في معرض خطابها أن تطبيق نظام الأمان الوظيفي من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو بالفعل أحد أنظمة الحماية الاجتماعية الرئيسية المطبقة في المنطقة، مشيرة إلى أن الدعم الفني الذي قدمه المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية في مرحلة تأسيس النظام كان له دور فعّال في وضع حجر الأساس للنظام.

وأثنت المنظمة على الرؤية والقيادة التي تواصل الهيئة الالتزام بها في تقديم تحسينات شاملة للحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي إلى جانب التحسينات الأخرى التي تصب في الإطار المؤسسي للهيئة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية التي ستساعد بدون أدنى شك في إيجاد تغطية شاملة وكافية لكافة العاملين وأسرهم في السلطنة من خلال تعزيز التنسيق والكفاءة والعدالة والاستدامة المالية في النظام.

وثمّنت منظمة العمل الدولية الجهود المبذولة في استمرار تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة والذي بدوره سيساهم في إيجاد أرضية صلبة للحماية الاجتماعية وسيكون أساسا لمزيد من العدالة والازدهار في سلطنة عُمان.