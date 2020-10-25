نتنياهو: نسعى لسلام دافئ مع السودان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تتطلع إلى "سلام دافئ" مع إسرائيل.

وذكر نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار".

وتابع نتنياهو "إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان".

وسبق أن أعلن المسؤول الإسرائيلي أن وفدا من بلاده سيزور الخرطوم قريبا.

كانت الخارجية السودانية أعلنت توصل الخرطوم وتل أبيب، إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري.