الإستعلام عن رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهر أكتوبر 2020| المستفيدين من معاش التقاعد

موعد إيداع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهر أكتوبر 2020 الذي تم الإعلان عنه منذ قليل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك بعد أن تزايدت التساؤلات والاستفسارات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستفيدي المعاش التقاعدي الذي ينتظره الكثيرون لسد الحاجات وشراء المستلزمات والأدوية والعلاجات ومستلزمات البيوت ولاسيما فى ظل الظروف الراهنة من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

لذا أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من المعاش التقاعدي والتى يترأسها المواطن الذي تجاوز سنه 60 عام وهو على رأس العمل، والمواطن الذى لا يعمل بالقطاعات الحكومية، الأرامل والمطلقات الذى لا يتجاوز إعمار أبنائهم 18 عام، إضافة إلى أسرة الموظف الذى توفي وهو على ذمة العمل، تسهم المؤسسة العامة للتقاعد فى توفير خدماتها إلى كافة المستفيدين والتى كانت من أهمها مبادرة مساكن الذي يستطيع المستفيدين من الحصول على الدعم السكني.

موعد إيداع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهر أكتوبر 2020

تزايد عمليات البحث فى الساعات الماضية حول موعد صرف رواتب موعد إيداع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهر أكتوبر 2020 الموافق شهر صفر 1442ه‍ وذلك نظرا لاقتراب موعد الإيداع، والذى اتاحت المؤسسة العامة للتقاعد آلية التأكد من إيداع المبالغ المالية المستحقة للمستفدين عن كل شهر بالعديد من الطرق أهمها الاتصال بالرقم الموحد للمؤسسة العامة للتقاعد 8001248889 أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي تويتر كما يمكنك التواصل أيضاً لمعرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالإضافة إلى قسم الإستعلامات على موقع الصفحة الرسمية لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، فيما شددت المؤسسة على المستفيدين بأهمية تحديث بيانات التقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي المعاش التقاعدي شهر أكتوبر 2020

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن موعد إيداع المعاش التقاعدي يتم وفقاً إلى ما هو متبع فى اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن يتم تغيير مواعيد الصرف فى حالة تصادف هذا اليوم مع يوم الجمعة أو يوم عطلة رسمية، فيتم التأجيل أو التقديم يوم او يومين حسب مدة العطلة الرسمية للمملكة فى هذا التوقيت، فيما نجد أن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أكتوبر 2020 الموافق صفر 1442 يأتي يوم الأحد 25 أكتوبر، على سياق آخر حذرت المؤسسة العامة للتقاعد على على أمر هام يتسبب فى تقليل معاش التقاعد.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يستطيع المتقاعد المدني أو العسكري أو من مستفيدي المعاش التقاعدي التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري له عبر عدة خطوات بسيطة والتى جاءت كالتالي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد. القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية. القيام بتسجيل رمز التحقق المرئي كما فى الصورة التالية.

فى النهاية بعد تسجيل كافة البيانات تقوم بالضغط على كلمة استعلام.