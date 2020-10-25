المستندات المطلوبة المتعلقة بالعقار و الخدمات الإلكترونية للتقديم ويجب اتباع خطوات التسجيل

بعض المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يريدون الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية، ولذلك يقوم الصندوق بأداء دوره المجتمعي التمويلي على مستوى أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا عبر منح القروض والتمويلات الاقتصادية المدعمة وهذا للمواطنين المسجلين بالمملكة، ولذلك يعد من الجهات الرائدة في تقديم خدماتها بشكل إلكترونيّ من خلال الإنترنت ولا يسمح للذهاب إلى المقر الرئيسي، إلا في حالة الضرورة.

بالإضافة إلى ذلك أن يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، ولذلك يمكن أيضا الاستعلام عن رقم عقد الصندوق العقاري، وتحديث بياناتهم الصندوق العقاري لكي يقوم بتغطية قيمة الدفعة الجديدة.

وأن صندوق التنمية العقارية يوجد له مستندات لمستفيدي الصندوق العقاري، ويلزم تقديم طلب معبأ، ويلزم أيضا تقديم صورة من الهوية الوطنية، وأيضا يوجد مستندات الدخل الإضافية للمستفيدين.

المستندات المطلوبة المتعلقة بالعقار :

يجب تقديم صورة صك العقار المطلوب ويلزم التوقيع عليه من خلال العميل المستحق لكي لا يزيد عمر العقار 20 سنة. تقديم نسخة واضحة من رخصة البناء. يجب تقديم نسخة من صك الملكية. رسم كروكي واضح لموقع العقار المراد شراؤه. تقديم نسخة واضحة صك العقار. يجب تقديم صورة هوية مالك العقار المراد شراؤه.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية :

يجب الاستعلام عن القروض العقارية المدعومة. يجب إصدار الفواتير بشكل دوري ودائم. طلبات الحسم سواء إلغائها أو تفعيلها. يجب على المتقدم تقديم الاستشارة عبر خدمة المستشار العقاري. يجب السماح بالاستفسار عن آليات شراء وحدات وزارة الإسكان، أو القطاعات الخاصة. يجب الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية. يجب تقديم طلب صرف الدفعة، وإصدار الفواتير المستحقة، وسداد، وإخلاء الطرف، ويجب الحجز، ويجب الحصول على صورة من الصك.

خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية :

يجب فتح الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة التسجيل. يجب تعبئة خانات البيانات والمعلومات. ثم يجب الضغط على كلمة التالي واتباع الخطوات التالية. ثم بعد ذلك خطوة تفعيل الحساب مباشرةً عبر الهاتف المحمول أو الايميل.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها صندوق التنمية العقارية، يمكن الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية، ويوجد العديد من الخدمات الإلكترونية للتقديم بطلب صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية، وأيضا إخلاء الطرف، والحصول على صورة من الصك، ويمكن التسجيل في صندوق التنمية العقارية ولها عدة خطوات، ويوجد العديد من المستندات المطلوبة المتعلقة بالعقار.