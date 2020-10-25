الاردن يعلن آلية فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة أمام حركة المسافرين

دوت الخليج :- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية خلال مؤتمر صحفي الاحد انه سيتم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة أمام حركة المسافرين اعتباراً من يوم الخميس المقبل .

واضاف الفراية ان مركز المدورة ومعبر الشيخ حسين سيستقبلان 100 شخص وجسر الملك حسين 150 شخصا يوميا .

و تابع الفراية ان اصحاب بطاقات أ و ب للمستثمرين سيسمح لهم بالدخول عبر المعابر ضمن الشروط الصحية و بين انه سيتم اعادة النظر في اجراءات المعابر بشكل اسبوعي .

و اشار الى انه سيسمح للمواطنين من خلال الطلب على المنصة بعبور الحدود بسياراتهم الخاصة او النقل العمومي .

ونوه الى انه تم وقف الحجر الالزامي لسائقي الشاحنات واستبداله بحجر منزلي لمدة اسبوع .

وبين ان معبر العمري سيستمر في استقباله لحركة الشحن وعلى سائقي الشاحنات احضار فحص بي سي ار قبل 5 ايام .