رغم إصابة كبير مساعديه بكورونا .. بينس يرفض دخول الحجر الصحى

وأقر المتحدث باسم نائب الرئيس، ديفن أوميلى، بأن بينس يعد من المخالطين بشكل وثيق لمساعديه المصابين بالوباء، مؤكدا فى الوقت نفسه أن نائب الرئيس لن يدخل الحجر الصحى، وقرر عدم إدخال أى تعديلات فى جدول رحلاته المقررة، بحسب قناة "روسيا اليوم".
وقال أوميلى إن بينس وزوجته كارن خضعا أمس السبت لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية وهما فى حالة صحية جيدة.
وأشار المتحدث إلى أن قرار بينس جاء بالتشاور مع الفريق الطبى التابع للبيت الأبيض، وبالتوافق مع الإرشادات الخاصة بالمسؤولين المهمين الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وتنص هذه الإرشادات على ضرورة أن يتابع المسؤولون المهمون الذين خالطوا مصابا بكورونا وضعهم الصحى بعناية ويرتدوا الكمامة أثناء تواجدهم قرب الناس الآخرين.
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