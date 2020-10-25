ولم تقدم شرطة مقاطعة هامبشاير البريطانية، فى بيان لها، تفاصيل إضافية بشأن ما وصفته بـ"حادث مستمر" على متن السفينة.
وأكد خفر السواحل أنه يساعد الشرطة فى التعامل مع الحادث، واستقدم مروحيات إنقاذ إلى موقع الحادث.
وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن السفينة التى يدور الحديث عنها هى ناقلة النفط Nave Andromeda، والحادث يتعلق بمجموعة صغيرة من المتسللين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث أمنى على سفينة قبالة وايت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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