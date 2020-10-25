الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث أمنى على سفينة قبالة وايت

ولم تقدم شرطة مقاطعة هامبشاير البريطانية، فى بيان لها، تفاصيل إضافية بشأن ما وصفته بـ"حادث مستمر" على متن السفينة.

وأكد خفر السواحل أنه يساعد الشرطة فى التعامل مع الحادث، واستقدم مروحيات إنقاذ إلى موقع الحادث.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن السفينة التى يدور الحديث عنها هى ناقلة النفط Nave Andromeda، والحادث يتعلق بمجموعة صغيرة من المتسللين.