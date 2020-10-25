الولايات المتحدة تدعو أذربيجان لقبول الهدنة مع أرمينيا

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين: "طوال نهاية هذا الأسبوع، كنا نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول السلام بين أرمينيا وأذربيجان، قبلت أرمينيا اقتراحا وقف إطلاق النار، لكن أذربيجان لم تفعل ذلك بعد. نحن ندعوهم إلى ذلك".
وأعلنت أذربيجان وأرمينيا فى وقت سابق، توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية فى الـ18 من أكتوبر الجارى، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.
وهذه الهدنة هى الثانية من نوعها التى تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكرى الحاد فى إقليم ناجورنى قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل فى موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثى على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.
واندلعت فى 27 سبتمبر الماضى، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى إقليم ناجورنى قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية، وجلب مسلحين أجانب.
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