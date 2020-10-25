فيديو .. استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين فى بيلاروسيا

اعتقلت الشرطة البيلاروسية، عشرات الأشخاص فى مدينة ليدا، اليوم الأحد، لمشاركتهم فى احتجاجات غير مصرح بها، واستخدم ضباط إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.





وقال متحدث باسم الخدمة الصحفية لقسم الشرطة فى منطقة جرودنو، إن "عشرات الأشخاص اعتقلوا فى ليدا كجزء من العملية الإدارية"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". كما أكد معلومات المنتشرة فى وسائل الإعلام المحلية عن استخدام الغاز المسيل للدموع أثناء تفريق تجمع غير مصرح به فى مدينة ليدا. وتنتهى فترة الإنذار اليوم الأحد، حيث ستتوقف المؤسسات عن العمل إن لم تستقيل السلطة الحالية ولم يتم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووقف "عنف الشوارع" من قبل قوات الأمن ضد المحتجين. وتشهد بيلاروسيا احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى البلاد والتى فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالى للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

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