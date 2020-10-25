إصابة رئيس الوزراء البلغاري بكورونا 

أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اليوم الأحد، أن نتيجة فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت إيجابية.
وأوضح في حسابه على "فيسبوك" أنه سيبقى في المنزل لتلقي العلاج امتثالا لتوصيات فريقه الطبي.
وكان بوريسوف و3 وزراء من حكومته يخضعون للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب في وقت سابق.
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