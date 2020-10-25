عقيلة صالح: الاتفاق على المناصب السيادية في ليبيا خطوة لتسهيل مسار التفاوض

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الأطراف الليبية التقوا في المغرب وتوصلوا إلى بعض الحلول، من ضمنها الاتفاق على تكوين وتشكيل المناصب السيادية في ليبيا، وهي خطوة مهمة إلى الأمام لتسهيل بقية المسارات.

جاء ذلك عقب زيارة أجراها عقيلة صالح إلى مدينة سلا شمال الرباط، لإجراء محادثات مع رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن عقيلة صالح شكره إلى الملك محمد السادس، مثمنا دور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأشار صالح إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا والذي أعلن عنه قبل يومين، وكذلك نطلاق حركة الطيران بين شرق وغرب ليبيا.

في وقت سابق، قال صالح إنه تم التوافق على سرت الليبية لتكون مقرا للسلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية.

وأوضح أن تلك الفترة ستشهد 3 مراحل تنتهي إلى استقرار الدولة الليبية، مشيرا إل الاتفاق على توزيع المناصب السيادية السبعة المعروفة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات، وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، بما يرضي الليبيين، وبما تعارف عليه الليبيون.