نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار مقابل العملات العربية والدولية وأسعار دولار أمريكي مقابل كافة العملات المتداولة 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم علي سعر الدولار اليوم في السعودية ومصر والإمارات وكافة الدول العربية والعالمية، حيث يعتبر العامل الرئيسي الذي يتحكم في معظم اقتصاد الدول في الوقت الراهن، لهذا سنرفق لكم أسعار الدولار الآن في البنوك والسوق السوداء داخل كثيراً من الدول العربية والمحلية والدولية، وسيكون هذا الجدول محدث باستمرار من أجل التعرف علي الأسعار التي تتحدث باستمرار خلال التعاملات.

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020

مر أكثر من أربع سنوات علي ارتفاع سعر الدولار في البلدان العربية بسبب التغيرات العالمية الأخيرة، وخصوصاً في مصر بعد حدوث تعويم للجنية ووصولة 20 جنيهاً مقابل الدولار الواحد بعد أن كان الجنية يقابل 5 دولارات منذ أقل من 100 عام، ومع هذا التغير تغيرت الأسعار كثيراً، فأصبحت الأسعار تهم الجمهور وتغيرها علي مدار الساعة للتعرف علي الصادرات والواردات والتجارة الدولية والمحلية.

يعتمد رجال الأعمال والمستثمرين علي اسعار الدولار الآن بصورة شاملة وكاملة، وهذا خلال التعاملات اليومية التي يقوموا بها في التعامل في البورصة وغيرها من التعاملات التجارية والسوق الدولية، لهذا سنرفق لكم أسعار دولار العملة الخضراء الأمريكي مقابل كافة العملات الدولية، ونتعرف عليها خلال الجدول الذي نحدثه لكم باستمرار.

أسعار الدولار مقابل العملات العربية

يقوم كثيراً من العرب بالسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن كثيرة يتم استخدام الورقة النقدية الخضراء كعملة رسمية بها، لهذا نرفق لكم جدول سعر الدولار الآن في كثيراً من الدول.

وفرنا لكم سعر دولار أمريكي مقابل كافة العملات المطلوبة والتي يتم التعامل بها في الوسط، وقد وصلت بعض العملات لأكثر من 14 ألف عملة مقابل الدولار الواحد، وهي في الروبية الأندونيسية، بينما وصل مقابل الدولار السنغافوري لسعر خيالي 1.36 دولار سنغافوري، مما يدل علي رقي هذه الدولة وانتعاش الاقتصاد بها.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك إلي 15.71 جنيهاً مصرياً، بعد أن كان يساوي ما يقارب من 20 جنية مصري خلال الأشهر الماضية، ولكن مع النمو الاقتصادي المصري انخفض السعر تدريجي، وبدأت قيمة الجنية تعود من جديد لمرحلتها السابقة وستتعافى مع الوقت.