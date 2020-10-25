أخبار فرنسا اليوم| حريق هائل يضرب فرنسا وأكثر من 42 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا آخر أخبار فرنسا اليوم، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة والرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي تحدث عنها ماكرون بأنها حرية، وتم إعادة نشرها والحديث عنها، بل إن ماكرون تحدث على الإسلام وقال أنه يعاني من أزمة في شتى بقاع الأرض، مما جعل هاشتاج إلا رسول الله يتصدر مواقع التواصل عقب تصريحات ماكرون.

أخبار فرنسا اليوم| حريق هائل يضرب فرنسا وأكثر من 42 ألف إصابة بكورونا

وحول أخبار فرنسا، ففد ضربها حريق هائل مجهول السبب اندلع بميناء لوهافر الفرنسيةـ وكان الحريق ضخم، ما جعل السلطات الفرنسية تجلي مئات المواطنين وتخلي المنازل المحيطة والقريبة من موقع الحريق، ويشارك في الإطفاء عشرات السيارات ورجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

كما اشتملت أخبار فرنسا اليوم على إصابة أعداد كبيرة وضخمة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، والمصائب كما يقال لاتأتي فرادى، فلم تفق فرنسا من حريق ميناء لوهافر أحد أكبر موانيها، حتى أصيبت بكارثة أخرى وسرعة انتشار وباء كورونا.

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وخلال الـ24 ساعة سجلت فرنسا أعلى عدد إصابات في العالم، حيث سجلت 42032 إصابة في يوم واحد، وذلك بحسب ما أعلنته السلطات المختصة في فرنسا، وبهذا العدد تخطت المليون إصابة، لتصبح أكبر ثاني دولة في أوروبا من حيث أعداد المصابين، وذلك بعد أسبانيا.