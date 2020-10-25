الأردن : وقف الحجر الإلزامي لسائقي الشاحنات واستبداله بالحجر المنزلي لمدة أسبوع

دوت الخليج :- أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إعادة تنظيم حركة المسافرين عن طريق بعض المراكز الحدودية البرية وهي (مركز العمري والشيخ حسين وجسر الملك حسين وحدود المدورة).

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، أنه سيتم فتح هذه المعابر الحدودية البرية للمملكة أمام حركة المسافرين اعتباراً من يوم الخميس المقبل 29 من تشرين الأول الحالي، موضحا أن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين هي مركز حدود المدورة، والملك حسين والشيخ حسين، في حين يستمر مركز حدود العمري في استقبال حركة الشحن وبعض الحالات الاستثنائية التي تتعامل معها غرفة عمليات وزارة الداخلية، وأعضاء السلك الدبلوماسي. وبين الفراية أنه سيتم وقف الحجر الإلزامي لسائقي الشاحنات واستبداله بالحجر المنزلي لمدة أسبوع، وسيطلب منهم فحص بي سي ار قبل خمسة أيام من قدومهم للمعبر، بالإضافة إلى فحص بي سي ار لدى وصولهم المعبر أو المركز الحدودي، من ثم حجز منزلي حسب مصفوفة المخاطر الصادرة عن وزارة الصحة.

وأوضح أنه سيتم استقبال أعداد محدودة من المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية المسموح دخول مسافرين منها، بواقع مئة مسافر في مركز حدود المدورة والشيخ حسين و150 مسافرا في مركز جسر الملك حسين، مشيرا الى أن زيادة أعداد المسافرين ستتم حسب التقييم الأسبوعي لسير العمل على المراكز الحدودية.

‏وكشف الفراية أنه سيسمح للمسافرين عبر المعابر البرية الدخول بسياراتهم بعد إجراءات تعقيمها، كما ستقوم هيئة تنظيم قطاع النقل البري بتوفير وسائل النقل العامة في هذه المعابر. وأكد أنه تم تحسين الإجراءات الوقائية للعاملين في المراكز الحدودية البرية وتكثيف الفحوصات فيها من خلال تجهيز مختبر فحوصات كورونا في كل معبر حدودي سيستأنف نشاطه.

وشدد العميد الفراية أنه على جميع الراغبين بالعودة عبر المعابر الحدودية التسجيل على منصة https://www.visitjordan.gov.jo ‏وتعبئة كافة البيانات والحصول على QR كود، إضافة إلى فحص بي سي ار قبل وصولهم بخمسة أيام، مشيرا الى أنه سيتم فتح المنصة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وستباشر المراكز الحدودية المختلفة باستقبال القادمين اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وفيما يتعلق بالمستثمرين ممن يحملون بطاقة استثمار( أ ب ) وحاصلين على جواز سفر مستثمر لهم ولعائلاتهم سيسمح لهم أيضا القدوم عبر المعابر الحدودية بدون أي تسجيل على المنصة، ولكن ضمن نفس الشروط فحص بي سي ار قبل 5 أيام، وفحص بي سي ار في المعبر.