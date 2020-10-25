قادش يسدي خدمة لريال مدريد في سباق الصدارة

اسدى قادش، العائد للعب بين الكبار للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006، خدمة لريال مدريد حامل اللقب بإجباره ضيفه فياريال على الاكتفاء بالتعادل صفر-صفر، يوم الأحد، في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فبعد أسبوع على إسقاطه ريال في معقله بالفوز عليه 1-صفر، حقق قادش نتيجة ملفتة أخرى بعدما فرض التعادل على "الغواصة الصفراء" ليسدي بذلك خدمة لحامل اللقب لأنه بقي متصدرا بفارق نقطة عن فياريال وله أيضا مباراة مؤجلة في جعبته.

وكانت مباراة الأحد المواجهة الأولى بين فياريال والفريق الأندلسي منذ ديسمبر 2014 حين خرج الأول منتصرا ذهابا وإيابا في دور الـ32 من مسابقة الكأس المحلية، في حين كان التعادل سيد الموقف بنتيجة واحدة 1-1 خلال المواجهتين الأخيرتين بين الفريقين على صعيد الدوري في سبتمبر 2015 فبراير 2006.

وفي مستهل مغامرته الأولى في الليغا منذ 2005-2006، فرض قادش نفسه المفاجأة حتى الآن ليس بسبب فوزه على ريال مدريد البطل وحسب، بل لأنه جمع 11 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد، الفائز السبت على ريال بيتيس 2-صفر، وريال سوسييداد الذي يلعب لاحقا مع ضيفه هويسكا.

وبتجنبه الهزيمة لأربع مباريات متتالية، حقق قادش أطول سلسلة له من دون هزيمة في دوري الأضواء منذ يونيو 1992.

وفي مباراة أخرى، عمق ديبورتيفو ألافيس جراح ضيفه بلد الوليد متذيل الترتيب بالفوز عليه بهدفين سجلهما توماس بينا (55) وبورخا ساينز (85) في لقاء أكمله الخاسر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد طرد ناتشو لتسببه بركلة جزاء أضاعها لوكاس بيريز.

ويلعب لاحقا خيتافي مع غرناطة، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء ليفانتي وسلتا فيغو.