450 ألف إصابة جديدة .. العالم يسجل أعلى حصيلة لكورونا منذ بدء الجائحة

وبحسب إحصاءات موقع "وورلد ميترز"، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا حول العالم، حتى اليوم السبت، 43 مليونا و 164251 حالة.

وأوضحت إحصاءات الموقع أن حصيلة الوفيات بالفيروس على مستوى العالم بلغت، مليونا و 1572020 وفاة، فيما بلغت حالات التعافى 31 مليونا و 801369 حالة.