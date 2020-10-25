450 ألف إصابة جديدة .. العالم يسجل أعلى حصيلة لكورونا منذ بدء الجائحة

وبحسب إحصاءات موقع "وورلد ميترز"، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا حول العالم، حتى اليوم السبت، 43 مليونا و 164251 حالة.
وأوضحت إحصاءات الموقع أن حصيلة الوفيات بالفيروس على مستوى العالم بلغت، مليونا و 1572020 وفاة، فيما بلغت حالات التعافى 31 مليونا و 801369 حالة.
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