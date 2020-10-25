إيطاليا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

وبحسب جدول الإحصاءات الصادر عن وزارة الصحة، سجلت إيطاليا 21273 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 525782، فيما سجلت 128 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالى 37338.

وكان أعلى عدد للإصابات اليومية قد سجل أمس السبت، وبلغ 19644.

وأعلنت الحكومة، اليوم مرسومها الثالث خلال أسبوعين بفرض الطوارئ مع تفاقم الوضع الوبائى.

وبدءا من الاثنين، سيكون على حمامات السباحة والمسارح وصالات الرياضة البدنية والمسارح إغلاق أبوابها، فيما سيتعين على المطاعم والحانات وقف تقديم الطلبات للزوار فى السادسة مساء.

وقال رئيس الوزراء جوزيبى كونتى، أن البلاد ليست فى حاجة، رغم ذلك، إلى اللجوء لإغلاق عام كالسابق الذى نفذ فى الربيع وشمل المدارس والمحال التجارية وقيد المواطنين بالمكوث فى منازلهم.