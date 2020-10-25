تهدد الملاحة الدولية| حكومة اليمن توجه اتهامات خطيرة لميليشيا الحوثي بشأن خزان صافر

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني فشل كل الجهود الدولية لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح لفريق أممي بفحص السفينة "خزان صافر" المحملة بمواد بترولية قبالة سواحل ميناء الحديدة.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر "بات واضحا فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الاشهر الماضية في إقناع مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة والتي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية".

وتابع الوزير اليمني "تواصل مليشيا الحوثي منذ اعوام تلاعبها بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية دون اي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار او غرق الناقلة وتسرب اكثر من مليون برميل نفط الى البحر الأحمر".

وشدد على أن المجتمع الدولي ومجلس الامن الذي يتحمل المسؤلية الرئيسية عن صون الامن والسلم الدوليين مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنين القادمة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية.