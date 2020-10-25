واشنطن: نسعى لتأمين موافقة أذربيجان على وقف إطلاق النار في كاراباخ

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن الولايات المتحدة تعمل على دفع أذربيجان للموافقة على وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم، الأحد، استعداد بلاده للاتفاق على وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وفي مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز" قال علييف: "نعم، نحن جاهزون. لقد قلت هذا مرات عديدة.. نحن مستعدون اليوم للاتفاق على وقف إطلاق النار".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: "لكن في الوقت نفسه، يجب على أرمينيا، ورئيس وزرائها أن يعلنوا التزامهم بالمبادئ التي تم وضعها بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا" قبل يومين قال رئيس الوزراء الأرميني: "لا يوجد حل دبلوماسي لنزاع ناجورنو كاراباخ".

وفي وقت سابق، وافق الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على نشر مراقبين وقوات لحفظ السلام في إقليم كاراباخ، مشيرا إلى شروط سيتم طرحها لدخولهم.