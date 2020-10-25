هكذا تم القضاء على عش "الدبابير العملاقة"

تمكن عمال في وزارة الزراعة الأميركية يرتدون بزات واقية من القضاء على أول عش لـ"دبابير قاتلة" عملاقة يُكتشف في الولايات المتحدة، وأزالوه من شجرة في ولاية واشنطن.

وأوضحت الوزارة في ولاية واشنطن أن العش رُصِد يوم الخميس، في ملكية خاصة في بلين، وهي إحدى مدن الولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة قرب الحدود مع كندا.

وأمضى العمال أسابيع في البحث عن العش ومحاصرة الدبابير ، وتتبعها باستخدام خيط تنظيف الأسنان لربط أجهزة تعقب لاسلكية صغيرة على الحشرات التي يبلغ طولها حوالى خمسة سنتيمترات ولسعتها مؤلمة.

وقبل فجر السبت، قام فريق من العمال بإخراج الحشرات من عشها في تجويف شجرة.

ونقلت "فرانس برس عن" عن الوزارة التي نشرت على تويتر صورة تظهر عددا كبيرا من الدبابير في حاوية شفافة، إن عملية إزالة العش يبدو أنها كانت ناجحة على أن يجري عرض مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحافي الاثنين.

وكان العلماء في ولاية واشنطن يبحثون بلا كلل عن هذه الدبابير الآسيوية العملاقة منذ اكتشاف أول حشرة من هذا القبيل في ديسمبر 2019.

واكتُشف الكثير من هذه الحشرات الغازية التي لا تستوطن عادة الولايات المتحدة وكلها في المنطقة نفسها.

وما زال من غير الواضح كيف وصل هذا النوع من الدبابير العملاقة المسمّى "فيسبا ماندارينيا" إلى الولايات المتحدة حيث يمكنه أن يستوطن بشكل دائم إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمنعه من ذلك.

ويختلف هذا النوع عن الدبابير الآسيوية "ذات الأرجل الصفراء" ("فيسبا فيلوتينا نيغريتوراكس") التي بدأت استيطان قسم من أوروبا الغربية، ويُعتَقَد أنها وصلت إليها بواسطة شحنة أوانٍ من الفخار مصدرها الصين سلّمت في جنوب غرب فرنسا، فبدأ انتشارها من هناك.

وفي اليابان حيث يتم أحيانا اصطياد الحشرات لأكلها، يموت ما بين 30 و50 شخصا سنويا نتيجة لسعات دبابير عملاقة.

أما التهديد الرئيسي الذي تشكله الدبابير، فهو على مستوطنات النحل التي تشهد أصلا تراجعا في مناطق عدة من العالم.