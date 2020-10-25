بريطانيا .. 19790 إصابة و151 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة سجلت 19790 إصابة جديدة بفيروس



أظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة سجلت 19790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبحسب "روسيا اليوم"، تراجعت حالات الإصابة الجديدة عن 23012 حالة أمس السبت وانخفض كذلك عدد الوفيات المسجلة فى غضون 28 يوما وسجلت اليوم السبت 174 وفاة.

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