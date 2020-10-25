فرنسا تسجل 52 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 52010 إصابات جديدة بفيروس



أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 52010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب "روسيا اليوم"، يمثل هذا الإحصاء ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الحالات المؤكدة فى البلاد على أساس يومى.

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