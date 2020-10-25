إيطاليا.. تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا والحكومة تعتمد قيودا جديدة للحد من...



سجلت إيطاليا خلال 24 ساعة مضت أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، بحسب أرقام وزارة الصحة الصادرة، اليوم الأحد، فيما اعتمدت الحكومة قيودا جديدة للحد من تفشي الوباء شملت العديد من الأنشطة.

وبحسب جدول الإحصاءات الصادر عن وزارة الصحة، سجلت إيطاليا 21273 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 525782، فيما سجلت 128 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 37338.

وكان أعلى عدد للإصابات اليومية قد سجل أمس السبت، وبلغ 19644.

وأعلنت الحكومة اليوم مرسومها الثالث خلال أسبوعين بفرض الطوارئ مع تفاقم الوضع الوبائي.

وبدءا من الاثنين، سيكون على حمامات السباحة والمسارح وصالات الرياضة البدنية والمسارح إغلاق أبوابها، فيما سيتعين على المطاعم والحانات وقف تقديم الطلبات للزوار في السادسة مساء.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أن البلاد ليست في حاجة، رغم ذلك، إلى اللجوء لإغلاق عام كالسابق الذي نفذ في الربيع وشمل المدارس والمحال التجارية وقيد المواطنين بالمكوث في منازلهم.