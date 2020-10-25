بايدن: إدارة ترامب رفعت الراية البيضاء أمام فيروس كورونا

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استسلم في المعركة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".

ونقلت وسائل إعلامية عن بايدن قوله إن تصريح كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز حول "عدم السيطرة على الوباء" يمثل إقرارا صريحا بما كانت عليه استراتيجية ترامب بكل وضوح منذ بداية الأزمة.

وذكر بايدن أن إدارة ترامب تلوح بالراية البيضاء، على أمل أن يختفي الفيروس بكل بساطة من خلال تجاهله.

وأكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية أن هذا الأمر لم يحدث ولن يحصل بكل تأكيد.

في وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، حيث وصفه بأنه "سياسي منهك ومتعب".

وسخر ترامب من بايدن، لعقده مسيرات بالسيارات، بدلًا من التجمعات الانتخابية الحاشدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب: "الناس في السيارات - لا أفهم ذلك"، مضيفا: "لم أر قط سيارات قليلة جدًا مثل ذلك.. لم تكن السيارات حتى في تباعد.. كانوا قريبين جدًا من بعضهم البعض".

وكانت حملة بايدن عقدت عن قصد تجمعات أصغر، لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث ظهر العديد من مؤيدي نائب الرئيس السابق في سياراتهم بولاية بنسلفانيا أمس السبت.