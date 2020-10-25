لا تمت لحرية التعبير بصلة.. بيان من هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإساءة للنبي

أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بيانا بشأن الإساءة للنبي محمد، مؤكدة أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

وقالت هيئة كبار العلماء في بيان إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات التي لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر البيان أن الإسلام الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم".

وأكدت هيئة كبار العلماء أن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك.

وأوضحت أن مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية.

وأشارت إلى قول الله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين)، وكذلك قول سبحانه( إن شانئك هو الأبتر).

وشددت على أن واجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء.

جاء ذلك على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلالها أن بلاده لن تتوقف عن نشر الرسوم الكاريكاتورية، فيما انطلقت حملة بعدد من الدول العربية لمقاطعة المنتجات الفرنسية احتجاجات على الإساءة للنبي.