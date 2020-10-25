عاجل| فرنسا تتراجع بعد دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية وبيان من الخارجية بشأن المسلمين

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي شنها المسلمون حول الديد من الدول الإسلامية في العالم، بدأت فرنسا في التراجع مرة أخرى، وإعادة البوصلة إلى مكانها الصحيح، واحترام حرية الأديان، ومراعاة حقوق المسلمين في الدول الأجنبية، والذين هم جزء أساسي من تقدم تلك البلاد.

فرنسا تتراجع بعد دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية وبيان من الخارجية

وبعد تصريحات ماكرون المسيئة عن الإسلام ونبي الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ظهرت حملات كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي لمعاقبة فرنسا، وكان أبرزها، إلا رسول الله، ومقاطعة منتجات الدولة الفرنسية، والتي تعد سلاحاً قوياً، وهو ما جعل فرنسا تتراجع اليوم.

حيث قامت الخارجية الفرنسية بدعوة دول العالم الإسلامي بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، وقالت لخارجية في بيانها اليوم السبت، أن المسلمين في فرنسا هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفرنسي، وتاريخ البلاد، مؤكدةً أن فرنسا تحارب الفكر المتطرف بمشاركة المسلمين في فرنسا، ودعت إلى عدم مقاطعة منتجاتها.

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وفي سياق متصل قامت العديد من الدول العربية والإسلامية بالتنديد بنشر فرنسا رسوم مسيئة للنبي محمد عليه السلام، وكذلك تصريحات ماكرون عن الإسلام، وكان أبرز تلك الدول إيران، الأردن، الكويت، تركيا، كما نددت منظمة التعاون الإسلامي بهذه التصريحات والأفعال التي وصفتها بأنها تغذي مشاعر الكراهية.