ترامب للأرمن : يمكننا تسوية النزاع فى قره باغ بسهولة

وقال ترامب فى كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام حشد من أنصاره فى مدينة لندنبرى بولاية نيوهامبشير، إن الأرمن يواجهون اليوم "مشاكل مثل سقوط الضحايا والقتال"، مضيفا: "سنقوم بتسوية كل شيء، هذا سيحدث".
وتابع متوجها إلى الأرمن المقيمين فى الولايات المتحدة: "أسمى ذلك بالأمر السهل. قولوا ذلك لشعبكم. يا أرمينيا! هذا شيء سهل، سيتم تنفيذ ذلك بسهولة إذا تعلم ماذا تفعله".
وسبق أن أعلن ترامب فى 23 أكتوبر، عن "تحقيق تقدم جيد جدا" بشأن تسوية النزاع فى قره باغ دون توضيح تفاصيل العملية، فيما أكدت إدارة الرئيس الأمريكى أنها تحث أذربيجان على وقف إطلاق النار.
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