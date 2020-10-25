عاجل .. واشنطن تعلن التوصل لهدنة إنسانية بين أرمينيا وأذربيجان

وأعلن البيت الأبيض، فى وقت سابق اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تدعو أذربيجان لقبول بالهدنة لوقف الصراع المسلح مع أرمينيا.
وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين: "طوال نهاية هذا الأسبوع، كنا نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول السلام بين أرمينيا وأذربيجان، قبلت أرمينيا اقتراحا وقف إطلاق النار، لكن أذربيجان لم تفعل ذلك بعد. نحن ندعوهم إلى ذلك".
وأعلنت أذربيجان وأرمينيا فى وقت سابق، توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية فى الـ18 من أكتوبر الجارى، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.
وهذه الهدنة هى الثانية من نوعها التى تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكرى الحاد فى إقليم ناجورنى قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل فى موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثى على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.
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