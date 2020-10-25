الصين .. 137 إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض

وأكدت السلطات الصحية المحلية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الإصابات الجديدة سجلت فى منقطة كشغر، بعد يوم من تشخيص إصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من السكان المحليين بالوباء دون ظهور أعراض لديها أيضا.
وفى وقت سابق من اليوم، أرسلت لجنة الصحة الوطنية الصينية مجموعة عمل إلى سنجان للإشراف على جهود محاربة كورونا، فيما لا يزال التحقيق الوبائى مستمرا للكشف عن حالات إصابة محتملة أخرى.
وتعد هذه الإصابات أولى الحالات الجديدة بكورونا فى البر الرئيسى الصينى منذ 14 أكتوبر الجارى.
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