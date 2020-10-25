أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 42.76 مليون شخص قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما يتصدر العراق والسعودية قائمة الدول العربية من حيث الإصابات.
وسجل العراق 449153 إصابة بالعدوى متبوعا بالسعودية 344552 إصابة، ثم المغرب 194461 إصابة، فقطر 130965 إصابة.
وعالميا احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الإصابات بـ8608235 حالة، متبوعة بالهند 7864811 إصابة، ثم البرازيل (5380635 إصابة.
وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا تلامس الـ43 مليونا في العالم والعراق والسعودية يتصدران الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.