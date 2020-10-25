ترامب: يمكننا تسوية النزاع في قره باج بسهولة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستتمكن "بسهولة" من تسوية النزاع في قره باغ.
وقال ترامب في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام حشد من أنصاره في مدينة لندنبري بولاية نيوهامبشير، إن الأرمن يواجهون اليوم "مشاكل مثل سقوط الضحايا والقتال"، مضيفا: "سنقوم بتسوية كل شيء، هذا سيحدث".
وتابع متوجها إلى الأرمن المقيمين في الولايات المتحدة: "أسمي ذلك بالأمر السهل. قولوا ذلك لشعبكم. يا أرمينيا! هذا شيء سهل، سيتم تنفيذ ذلك بسهولة إذا تعلم ماذا تفعله".
وسبق أن أعلن ترامب في 23 أكتوبر، عن "تحقيق دقم جيد جدا" بشأن تسوية النزاع في قره باغ دون توضيح تفاصيل العملية، فيما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي أنها تحث أذربيجان على وقف إطلاق النار.
وردا على ذلك قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن على الولايات المتحدة أن تبقى باعتبارها وسيطا في النزاع، "محايدة وتجدد بل وتكثف محاولاتها للدفع بكلا الطرفين لإيجاد حل مشترك"، بينما ذكر الكرملين أنه ليس على علم بالتقدم الذي تحدث عنه ترامب.
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