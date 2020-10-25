الجيش الليبي: معسكر الإخوان بحكومة الوفاق يرفض الحل السلمي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة الليبية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المسماري في تصريحات لقناة "العربية" أن بيان مجلس الدولة للوفاق يحمل رفضا ضمنيا لوقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول الليبي أن اتفاق جنيف واضح في مسألة خروج الأتراك والمرتزقة من ليبيا.

وذكر أن الأمم المتحدة تدعم خروج المقاتلين الأجانب والأتراك من ليبيا، موضحا أنها تعرف أن " فريق الإخوان في الوفاق يرفض الحل السلمي".

كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قال إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع تركيا.