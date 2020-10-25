فرنسا تعتقل شابا شيشانيا بتهمة تمجيد الإرهاب

اعتقلت السلطات الفرنسية شابا شيشانيا يبلغ 22 عاما، بتهمة "تمجيد الإرهاب" على خلفية تعليقات إثر جريمة ذبح مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي.

وأعلن المدعي العام في مدينة بلوا الفرنسية أن الشاب يواجه تهما بالدفاع عن الإرهاب وتمجيده، فيما تم وضعه رهن الاعتقال، وفقا لصحيفة "لوفيجارو".

وقالت الصحيفة إنه بعد مقتل المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، تم التعرف على الشاب المولود في روسيا من خلال تعليقات على حساب بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح المسؤولون أن الشاب كان معروفا لدى أجهزة العدالة حيث صدر ضده حكم عام 2017، بتهمة الدفاع عن الأعمال الإرهابية، في أعقاب الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو في 2015.

وأسفرت التحقيقات عن كشف الرسائل المتبادلة والكتابات المتعلقة بأعمال تبرير الإرهاب والدفاع عنه، وقد نشر بشكل ملحوظ صورة المدرس الفرنسي المقتول.

وأضافت أنه بعد تفتيش منزله عثرت السلطات على بعض الأسلحة النارية والسكاكين.

كانت فرنسا قد شهدت الشهر الجاري حادث ذبح مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، بعد أن عرض على تلاميذه خلال حصة دراسية رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، وقتلت الشرطة الفرنسية منفذ الهجوم وهو شاب من أصل شيشاني يبلغ 18 عاما.