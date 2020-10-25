ابتداء من الغد.. واشنطن تعلن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل لهدنة إنسانية لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ، ابتداء من صباح الاثنين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أكد أن الولايات المتحدة تعمل على دفع أذربيجان للموافقة على وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأوضح أن أرمينيا قبلت وقف إطلاق النار في المنطقة، لكن أذربيجان لم تقبل بعد.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم، الأحد، استعداد بلاده للاتفاق على وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وفي مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز" قال علييف: "نعم، نحن جاهزون. لقد قلت هذا مرات عديدة.. نحن مستعدون اليوم للاتفاق على وقف إطلاق النار".