خلال 9 دقائق.. الجيش البريطاني يحبط محاولة اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل إنجلترا

أعلنت السلطات البريطانية احتجاز 7 مشتبه بهم، على خلفية الاشتباه في محاولة اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل إنجلترا، من قبل مسافرين متسللين.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على سفينة في القنال الإنجليزي، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوزارة أنه تم اعتقال 7 أفراد، وأن تحقيقات الشرطة مستمرة حول الواقعة، مشيرة إلى أن الطاقم بخير وبصحة جيدة.

وطلبت الشرطة البريطانية مساعدة عسكرية من القوات المسلحة، حيث تم فرض منطقة حظر طيران حول ناقلة النفط Nave Andromeda التي ترفع علم ليبيريا، بالقرب من جزيرة وايت قبالة سواحل انجلترا.

ووصفت وزارة الدفاع الحادث بأنه "عملية اختطاف مشتبه بها"، بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن القوات المسلحة أتمت العملية في 9 دقائق.

كانت الشرطة البريطانية أعلنت اليوم الأحد أنها تتعامل مع حادث أمني فيه عدد من المتسللين على متن ناقلة نفط قبالة جزيرة وايت جنوب إنجلترا.

جاء ذلك بعد تقارير عن محاولة اختطاف ناقلة نفط، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية".

وبحسب التقارير وقع الحادث على متن ناقلة النفط Nave Andromeda التي ترفع علم ليبيريا، قبالة جزيرة وايت، وكان من المفترض أن ترسو في ساوثهامبتون.

فيما قالت متحدثة باسم الموانئ البريطانية إنها لم تكن على اتصال بالسفينة منذ فترة وليس لديها تعليق آخر.