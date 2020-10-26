نهضة بركان يهزم بيراميدز ويحرز كأس الاتحاد الأفريقي

توج نهضة بركان المغربي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفوزه على بيراميدز المصري 1-صفر في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.
وسجل البوركينابي يوسوفو دايو هدف المباراة الوحيد بعد ارتباك دفاعي في الدقيقة 15 من عمر المباراة.
وأنهى نهضة بركان المباراة العنيفة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بكر الهلالي بعد خطأ عنيف واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وعوض نهضة بركان خسارته نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح (3-5) بعد تبادلهما الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-صفر)، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وهو اللقب الثاني للفريق المغربي منذ تأسيسه عام 1970 بعد لقب كأس المغرب العام قبل الماضي.
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