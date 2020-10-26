7 قتلى فى انفجار قنبلة فى مدينة كويتا الباكستانية

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن القنبلة كانت مزروعة فى دراجة بخارية، وكانت تزن ما بين 4 و5 كيلوجرامات، وقد تسببت أيضا فى اصابة عدد غير محدد من الأشخاص، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج اللازم، ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.

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