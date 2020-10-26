بعد حديثه عن كفار قريش ومقاطعة منتجات تركيا.. هجوم سعودي على مستشار أردوغان

أثارت تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن السعودية، غضبا عارما في الرياض، لا سيما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن شنوا هجوما على المسؤول التركي.

وكتب مستشار أردوغان مقالا على موقع قناة "الجزيرة" القطرية، تطرق خلاله إلى الحملة السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، زاعما أنها بدعم من السلطات ورئيس غرف التجارة السعودية عجلان العجلان.

وفي جزء من مقاله، قال المسؤول التركي "لقد سبق أن اتبع كفار قريش هذا الأسلوب لثني الرسول ومن أسلم معه عن طريق الحق، ومن كان مطلعا ولو قليلا على السيرة النبوية يعرف نتيجة هذه المحاولات".

وفور تصريحات أقطاي، أعرب مغردون سعوديون عن غضبهم من تصريحات المسؤول التركي وأطلقوا هاشتاج #مستشار_أردوغان_يكفر_السعوديين.

وأصبح هاشتاج #مستشار_أردوغان_يكفر_السعوديين، الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية، بعد مقال أقطاي.

وفي هذا السياق، علق مقدم البرامج عبد الله البندر قائلا "وجد تنظيم الإخوان أرضا ممهدة ودعما لا محدود من أردوغان الذي يلجأ إليهم كل ما ضاقت به ضائقة من خلال استغلال الدين بفتاوى الهوى وتصنيف الآخر وفق ما يرونه، حتى وصل الأمر بتكفير السعوديين بسبب حملتهم الشعبية ضد سياسات أردوغان".

بينما غرد عبد اللطيف بن عبد الله آل شيخ قائلا "اللي ما يشتري بضاعتنا كافر !!!"، وأرفق تغريدته بصورة من مقال أقطاي.

فيما قال الأمير سطام بن خالد آل سعود إن "للعقلية الكامنة خلف هذا التصريح أنها تكشف حقد أمثالك وجهلك في آنٍ واحد , التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوفا وهذا التكفير ليس بجديد عليكم".

وتابع "مادام تكلمت عن السيرة النبوية أطالبك بإرجاع ما تم سرقته من قطع الحجر الأسود وبعض مقتنيات المسجد النبوي".

وانهالت الانتقادات على المسؤول التركي، حيث قال عبد الله بن سعيد "وصلوا لمرحلة بالمتاجرة بالدين يحتاجون فيها للعلاج والله العظيم .. ندري أن المقاطعة مؤلمة وخصوصًا أنها حققت نجاحا كبيرا وتعاونا كبيرا بيننا كشعب واحد".

كان مستشار أردوغان زعم في مقاله أن "عقلية مريضة أخرى تحرك مثل هذه التحركات"، مدعيا أنهم وضعوا انفسهم مكان الله الرزاق وأن الله هو الذي من عليهم بهذه الثروة، وجعلها لهم بمثابة اختبار.

وواصل المسؤول التركي توجيه اتهاماته للمملكة العربية السعودية، دون ذكر دليل، إلا أن نشطاء اعتبروه حالة غضب واسعة جراء الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.

وانطلقت الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية في ظل إساءة نظام أردوغان للمملكة والتدخل بشئون الدول العربية، منذ قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتكشف بيانات جمعية المصدرين الأتراك عن خسائر أنقرة جراء الحملة، حيث تحتل السعودية المركز الـ15 من بين أكبر أسواق للصادرات التركية، مشيرة إلى انخفاض الصادرات التركية للمملكة بنسبة 16.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في عام 2019.

وبالمثل، تراجعت صادرات البضائع التركية إلى دول الخليج والدول العربية الأخرى في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للأرقام الرسمية، تراجعت صادرات تركيا إلى الإمارات في تلك الفترة بنسبة 16.92%، وإلى البحرين بنسبة 17.71%، كما انخفضت الصادرات إلى الكويت بنسبة 4.18%، والجزائر بنسبة 29.26%.

كان عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية قال في وقت سابق على "تويتر" إن المقاطعة لكل ما هو تركي هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، وذلك ردا على استمرار عداء الحكومة التركية تجاه قيادة المملكة وشعبها.

وانطلقت حملة شعبية واسعة امتدت من السعودية إلى دول عربية أخرى، حيث تصدر هاشتاج "مقاطعة المنتجات التركية" مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض وغيرها من العواصم العربية، للمطالبة بمقاطعة بضائع أنقرة ووقف التعامل معها.

وفي وقت سابق، قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، إن دعوته لمقاطعة المنتجات التركية، هي أقل رد على سياسات أردوغان وتصريحاته المسيئة للمملكة.

وتابع "هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وحب مشهود ومعهود لوطنهم أثبتته المواقف، وتثبّته".