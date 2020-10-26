اعتراض درون حوثية مفخخة تستهدف المدنيين جنوب السعودية

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر الاثنين طائرة بدون طيار مفخخة بعد اعتراضها بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف أن الطائرة المسيرة كانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.

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