بايدن يوجه انتقادات حادة لترامب : استسلم أمام كورونا





وجه المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن انتقادات حادة لخصمه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب على إدارته جائحة كورونا ، واتهمه بالاستسلام أمام الفيروس.

وجدد ترامب التأكيد أن بلاده تحرز تقدما فى مواجهة جائحة كوفيد-19، على الرغم من تسجيل أعداد قياسية فى الإصابات. وقال مارك ميدوز كبير موظفى البيت الأبيض لقناة تلفزيون "سي.إن.إن": "لسنا بصدد السيطرة على الجائحة. نحن بصدد الحصول على لقاحات وعلاجات وسبل أخرى لتخفيف أثرها". وفى بيان أصدرته حملة بايدن تعليقا على تلك التصريحات، قال بايدن إن ميدوز "أقر بشكل صادم هذا الصباح بأن الإدارة الأمريكية استسلمت حتى فى محاولة السيطرة على تلك الجائحة.. لقد تخلوا عن مهمتهم الأساسية فى حماية الشعب الأمريكى".

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