انت الان تتابع تفاصيل خبر “كفار قريش” مسؤول تركي يشبه ما تفعله السعودية الآن مع تركيا بما فعله الكفار مع النبي وغضب سعودي بمواقع التواصل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثار مقال كفار قريش لمستشار الرئيس التركي “ياسين أقطاي” عبر موقع الجزيرة غضباً واسعاً بين المواطنين السعوديين، ودشن نشطاء هاشتاج حمل عنوان مستشار أردوغان يكفر السعوديين، وجاء مقال مستشار أردوغان رداً على دعوات المقاطعة التي شنها سعوديون على البضائع التركية.

مقال كفار قريش يثير غضب السعوديين

هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة علاقات غير مستقرة بين المملكة العربية السعودية والدولة التركية، وخاصةً بعد واقعة مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في السفار السعودية باسطنبول، وكذلك تدخل تركيا وإقامة قاعدة عسكرية في قطر عقب مقاطعة مصر والبحرين والسعودية والإمارات للدوحة.

وشبة أقطاي ما تفعله السعودية الآن من مقاطعة منتجاتها بما فعله كفار قريش مع النبي عليه السلام والمسلمين، ومقاطعتهم وحصارهم في شعب أبو طالب لمدة ثلاث سنوات حتى أكل لمسلمون أوراق الشجر من شدة الحصار والمقاطعة، واتهم أقطاي قيادة السعودية بالوقوف وراء حملة مقاطعة المنتجات التركية.

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وأشار مستشار الرئيس التركي أن هؤلاء الذين يتزعمون حملة المقاطعة يظنون أنفسهم أنهم هم من يزقزنا، فالله هو الرزاق، وأشار إلى مقاطعة دول الخليج لقطر، وكان هذا هو رد النشطاء عليه، ويمكنم متابعة المزيد من الردود من خلال الهشتاج المذكور.