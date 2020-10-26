البرازيل تسجل 231 حالة وفاة و13 ألفا و493 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة - وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أن إجمالى حالات الإصابة بلغ أكثر من 5 ملايين و394128 مصابا منذ بدء الجائحة، فى حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 157134 حالة.

وذكرت القناة الروسية أن الأرقام أظهرت تراجعا بواقع النصف من ناحية الإصابات والوفيات على أساس يومي، إذ أعلن السبت عن تسجيل 26979 إصابة و432 وفاة بالفيروس، مشيرة إلى أن البرازيل تأتى فى المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.