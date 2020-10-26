إسرائيل تغلق مجدل شمس بسبب ارتفاع إصابات كورونا

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فإن هذا الإجراء جاء إثر ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا فى القرية، حيث تم تصنيفها "منطقة حمراء" خلال خمسة أيام متتالية.
وصادق المجلس الوزارى الإسرائيلى لشؤون كورونا يوم الأحد، على تمديد القيود الحالية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا حتى يوم الأحد القادم.
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