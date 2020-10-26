باستخدم أقصى درجات العنف.. الشرطة التركية تعتدى على المواطنين

شنت قوات الأمن التركية، حملة اعتقالات طالت 50 شابا وشابة من منتسبى حزب الشعوب الديمقراطى ومجموعة من المنظمات الشبابية التركية المعارضة كانوا قد نظموا تظاهرات سلمية فى منطقة بشكتاش وكاديكوى بإسطنبول.





وقالت مصادر محلية وفقا لموقع "تركيا الآن" إن قوات الشرطة استخدمت أقصى درجات العنف لفض تلك الاحتجاجات حيث اعتدت بالضرب على الشباب المحتجين، أثناء نقلهم للتحقيق معهم. ويقول المراقبون أنه فى الوقت الذى تحظر فيه تركيا التجمعات بدعوى أن ذلك إجراء احترازى من فيروس كورونا، تمارس فيها أجهزة الأمن التركية أقصى درجات القمع للمعارضين.

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