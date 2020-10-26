ردا على إخطار ملاحى .. اليونان : تركيا تتصرف كشخص منبوذ 

قالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، إنها ستقدم شكوى إلى الجانب التركى، عقب صدور الإخطار الجديد بتمديد أنقرة للتنقيب شرقى المتوسط، الذى قالت أثينا إنه تطرق إلى منطقة داخل الجرف القارى اليونانى.





وأضافت الوزارة أن تمديد فترة أعمال التنقيب التى تجريها أوروتش رئيس "خطوة غير قانونية" تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر ومع آخر النتائج التى توصل إليها مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبى. وقالت إن أنقرة تتصرف "مثل شخص منبوذ" يسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدى القانون الدولى. وقالت الوزارة فى بيان "تدين اليونان بشدة هذا السلوك غير المقبول الذى يجعل إمكانية إقامة حوار بناء أمرا بعيد المنال على نحو أكبر" ودعت للتراجع الفورى عن القرار. وكان قد أشار إخطار صادر عن البحرية التركية فى ساعة متأخرة من مساء السبت إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان سيواصلون العمل فى منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر، وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح فى المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر. وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان من جديد، والدولتان عضوان فى حلف شمال الأطلسى، بسبب الخلاف حول نطاق الجرف القارى لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية فى موارد النفط والغاز فى شرق المتوسط.

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